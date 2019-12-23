2020 yılı emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ocak ayı için geri sayım devam ederken yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Ocak'ta ise memur emeklilerine çifte zam göründü. Beklenti anketine göre yüzde 4 zamma yüzde 1.29'luk enflasyon farkı eklenecek. Peki, emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilenler...

2020 YILI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

1-6 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

-3 OCAK: Zam oranları belli olacak.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş