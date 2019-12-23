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  • 23.12.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 18:21

nın yükselişi sürüyor! 23 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek oldu?

Haftanın ilk işlem gününde nın yükselişi sürüyor. Gram altın, cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 282,1 liradan tamamlamıştı. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında altın fiyatları yer alıyor. Peki, 23 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek oldu? İşte piyasalarda güncel altın alış satış fiyatı...

Altın yükseldi! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 282 bin 300 lira, en yüksek 283 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284 lira oldu. İşte 23 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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