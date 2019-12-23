Gram ve çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 282 bin 300 lira, en yüksek 283 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 283 bin 400 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 284 lira oldu. İşte 23 Aralık anlık tam, gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?