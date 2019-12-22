Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.883,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 282,70 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 80 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Aralık anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,96

161,06

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

206,14

206,26

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

257,54

257,69