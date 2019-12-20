2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları 7 milyon ve dolaylı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu bağlamda 3 konfederasyonun belirledikleri asgari ücret bugün açıklanacak. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar. İşçi, işveren, sendika ve devletin masaya oturduğu 2020 asgari ücret görüşmelerinden çıkan tahminler de dikkat çekici Türk-iş en az 2578 lira olsun derken, DİSK net 3200 olsun diyor. Peki 2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları ne olacak? TÜİK asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

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