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  • 20.12.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:14

TÜİK net-brüt ne kadar olacak? 2020 yılı yeni asgari ücret ve mı oranları belli oldu!

2020 yılı yeni ve mı oranları belli oldu! TÜİK asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? 2020 yılına girmeye az bir zaman kala milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak araştırmasına başladı. 2020 yılı asgari ücret zammı için pazarlıklar başladı. Türk-iş en az 2578 lira olsun derken, net 3200 olsun diyor. Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 7 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları belli oldu!

2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları 7 milyon ve dolaylı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu bağlamda 3 konfederasyonun belirledikleri asgari ücret bugün açıklanacak. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar. İşçi, işveren, sendika ve devletin masaya oturduğu 2020 asgari ücret görüşmelerinden çıkan tahminler de dikkat çekici Türk-iş en az 2578 lira olsun derken, DİSK net 3200 olsun diyor. Peki 2020 yılı yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranları ne olacak? TÜİK asgari ücret net-brüt ne kadar olacak? Detaylar takvim.com.tr'de

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