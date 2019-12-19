Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.9006 lira ve en yüksek 5.9428 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5795 lira ve en yüksek 6.6207 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında seyretti. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci ile ilgili gelişmelere odaklandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda, Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylandı. Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesinin oylamalarında tüm Cumhuriyetçi vekiller "hayır" oyu verirken, ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 Demokrat vekilin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Maddelerin yer aldığı dava dosyası, yargılama ve Trump'ın azline yönelik nihai kararın verilmesi için Senato'ya gönderilecek. Dava kapsamındaki ilk duruşmayı gelecek ay başında yapması beklenen Senato'nun, ay sonuna kadar davayı sonuçlandırması bekleniyor.

Trump'ın azli için davanın, senatörlerin 3'te 2'sinin (67) desteğini alması gerekiyor ancak senatonun yarısından fazlasını Cumhuriyetçi vekiller oluşturuyor.