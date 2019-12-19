Piyasalardaki güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından kapanış saatlerinde yükselişe geçerek 5,94'ten işlem görüyor. Peki, 19 Aralık euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?