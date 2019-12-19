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  • 19.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:51

ve gün sonunda yükselişe geçti! 19 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu?

Yaşanan gelişmelerle birlikte da gün sonu hareketlilik yaşandığı görülüyor. Global piyasalarda güven kaybeden ve inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolardaki son durum merak ediliyor. Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti. Analistler aynı zamanda teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. İşte 19 Aralık canlı dolar alış satış fiyatları...

Dolar ve euro gün sonunda ne kadar oldu?

Piyasalardaki güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından kapanış saatlerinde yükselişe geçerek 5,94'ten işlem görüyor. Peki, 19 Aralık euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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