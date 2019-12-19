Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Aralık canlı altın fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

160,61

160,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

205,69

205,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

256,97

257,17