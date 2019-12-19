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  • 20.12.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 07:17

nda son dakika hareketliliği! 20 Aralık Cuma 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı

nda dalgalı seyir sürüyor. Satın alınan ve yatırım araçları arasında yıllar geçse de geri dönüşü mümkün olan, değer kaybetmeyen altının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü kapanışta 282,20 liradan işlem gören gram altın, 20 Aralık'a 282,62 seviyesinde başladı. İşte 20 Aralık 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatı...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 459,00 lira, Cumhuriyet altını 1.879,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,71 yükselişle 282,20 liradan işlem görmüştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 281 bin 700 liraya yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Aralık canlı altın fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
160,61
160,73

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
205,69
205,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
256,97
257,17

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