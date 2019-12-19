Axess’ten kampanya Ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil'den bir yenilik daha. 'Kendi Kampanyanı Kendin Yap' ile Akbank müşterileri; akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarını kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturacak.

Ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil'den bir yenilik daha. 'Kendi Kampanyanı Kendin Yap' ile Akbank müşterileri; akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarını kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturacak. TÜM MANŞETLER