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Axess’ten kampanya

Ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil'den bir yenilik daha. 'Kendi Kampanyanı Kendin Yap' ile Akbank müşterileri; akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarını kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturacak.

Axess’ten kampanya
Ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil'den bir yenilik daha. 'Kendi Kampanyanı Kendin Yap' ile Akbank müşterileri; akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarını kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturacak.

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