Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın azil süreci yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yaırm ve tam altın fiyatları ne kadar olu? İşte 19 Aralık canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
159,65
159,77
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
204,47
204,62
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
255,44
255,64
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