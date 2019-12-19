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  • 19.12.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 08:47

son dakika ne oldu? 19 Aralık gram, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, fiyatı ne kadar?

nda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğe paralel olarak altın fiyatları yatay seyrediyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem gören , 19 Aralık'a 281,38 seviyesinde başladı. İşte 19 Aralık alış-satış fiyatı...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın azil süreci yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yaırm ve tam altın fiyatları ne kadar olu? İşte 19 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
159,65
159,77

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
204,47
204,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
255,44
255,64

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