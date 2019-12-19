Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 456,00 lira, Cumhuriyet altını 1.866,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 280,20 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın azil süreci yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek altın, yaırm ve tam altın fiyatları ne kadar olu? İşte 19 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,65

159,77

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

204,47

204,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

255,44

255,64