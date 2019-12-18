TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular dün alınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta konut yapılacak. Sinop'ta hangi ilçelerde konut inşa edileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, TOKİ Sinop sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TOKİ SİNOP SOSYAL KONUT PROJELERİ NEREDE?

SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 84 36 120 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 126 54 180 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.