18 Aralık Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Yükseliş yönünde hareket eden altın fiyatlarındaki son durum özellikle altın alıp yatırım yapanların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Vatandaşlar şimdilerde 18 Aralık gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte anlık çeyrek ve altın gram fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?