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  • 18.12.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:52

gün sonu yükselmeye başladı! 18 Aralık anlık gram ve kaç TL oldu?

Gram ve çeyrek fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın özellikle doların piyasalarda dengesiz grafik çizmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yatırım amacıyla tercih edilmeye başlandı. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satıldı. Peki, 18 Aralık anlık gram ve kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

18 Aralık Çarşamba günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Yükseliş yönünde hareket eden altın fiyatlarındaki son durum özellikle altın alıp yatırım yapanların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Vatandaşlar şimdilerde 18 Aralık gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte anlık çeyrek ve altın gram fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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