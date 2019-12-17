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  • 18.12.2019 07:34
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 07:34

da son dakika gelişmesi: Artıyor! 18 Aralık bugün ve ? Güncel döviz kurları

son dakika... Dünkü işlem gününe 5.84 seviyesinde başlayan gün içerisinde 5.88 seviyesine yükseldi. ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmelerin yakından takip edildiği piyasaların odağında perşembe günkü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları bulunuyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 18 Aralık güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü işlem gününde en düşük 5.8441 lira ve en yüksek 5.8894 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5146 lira ve en yüksek 6.5709 lirayı gördükten sonra, 6.56 – 6.57 lira aralığında seyretti. Ticaret savaşı risklerinin birinci faz anlaşma ile şimdilik gündemden düşmesi sonrası piyasaların odağında, ABD Başkanı Trump'ın azil süreci, perşembe günkü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve açıklanacak makroekonomik veri takvimi bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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