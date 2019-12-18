Uzman Eller projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı köyüne dönene 100 bin TL hibe veriyor. Bu bağlamda köylerine dönmek isteyen vatandaşlar başvuru koşullarını merak ediyor. Projeye göre, kırsalda yaşamayı taahhüt edenler, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarına 100 bin lira hibe desteği verilecek. Dün Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile hayata geçirilecek proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de uygulanacaktır. Çoğu kişi Uzman Eller projesinin şartlarını merak edip araştırma yapıyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir?

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