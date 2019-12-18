Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman yapılacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yaptı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, dördüncü toplantı ile tamamlanacak. Peki, Asgari ücret 4. son toplantı ne zaman yapılacak? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

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