tazminatı alabilmek için öncelikle en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca kendi istek ve kusuru dışında çıkartılmış olmak şartı da aranıyor. Bunların dışında istifa ederek, yani kendi isteği ile ayrılarak tazminat alma yolları da bulunuyor. Emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik, 15 yıl 3.600 gün gibi imkanlar mevcut. Kendi isteği ile ayrılarak tazminat alabilmenin bir yolu da