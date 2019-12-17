Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıypr. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

159,00

159,13

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

203,64

203,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

254,41

254,60