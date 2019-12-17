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  • 18.12.2019 07:47
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 07:58

ı son dakika hareketli! 18 Aralık 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ı son dakika... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 278 bin 800 liraya yükseldi. Halk arasında 'yastık altı' yatırımı olarak adlandırılan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşt 18 Aralık ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıypr. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 279,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
159,00
159,13

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
203,64
203,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
254,41
254,60

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