Bugünkü
Takvim

Bütçe 7.8 milyar fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, 'da 7.8 milyar lira fazla verilirken, Ocak-Kasım döneminde ise 92.9 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve verilerine göre, Kasım'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira oldu.

Bütçe 7.8 milyar fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesinde, 'da 7.8 milyar lira fazla verilirken, Ocak-Kasım döneminde ise 92.9 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve verilerine göre, Kasım'da bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBütçe 7.8 milyar fazla verdi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri