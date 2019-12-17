Asgari ücrette son durum nedir? Milyonlarca vatandaş arama motorlarında asgari ücret hakkında araştırma yapıyor. Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. 7 milyon asgari ücretli çalışan TÜİK'in komisyona sunacağı asgari ücret rakamı merak ediliyor. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Peki, asgari ücret zam oranı kaç TL olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte asgari ücret görüşmeleri hakkında son detaylar ve gelişmeler...

TÜİK ASGARİ ÜCRET 2020 RAKAMI NE KADAR?

Komisyon, bugün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Detaylar gelecek...

ASGARİ ÜCRET 2020 ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret 2020 Ocak zammının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısında belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ise bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.