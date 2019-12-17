Milyonların gözü TÜİK'in açıklayacağı asgari ücret sonuçlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret 4. toplantısı sona erdi.

Toplantı da Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ