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Sahteciye isim oyunu kıskacı

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak.

Sahteciye isim oyunu kıskacı
Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak. Sahtecilikte ısrarcı olanların sadece tağşişli ürünleri değil, diğer ürünleri de 'makul şüphe'yle raftan kaldırılabilecek.


BARIŞ ŞİMŞEK

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