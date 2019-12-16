Sahteciye isim oyunu kıskacı

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak. Sahtecilikte ısrarcı olanların sadece tağşişli ürünleri değil, diğer ürünleri de 'makul şüphe'yle raftan kaldırılabilecek.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
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