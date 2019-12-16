Sahteciye isim oyunu kıskacı Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak.

Gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla ilgili üzerinde çalışılan taslağa göre; ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam edenler cezalardan kurtulamayacak. Sahtecilikte ısrarcı olanların sadece tağşişli ürünleri değil, diğer ürünleri de 'makul şüphe'yle raftan kaldırılabilecek.





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