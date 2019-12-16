Uludağ ve Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Tatilciler hafta sonu, otel ve misafirhanelere ait 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. Kimileri kayak takımı ve kızakla kimileri de poşetler üzerinde kaydı. Çok sayıda tatilci de hafta sonu tatilini Kartalkaya'da geçirdi. Günübirlik veya konaklamak amacıyla Kartalkaya'yı tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kayarak eğlendi. Oteller yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet verdi.
- Ekonomi
- 16.12.2019
- Gazete
Kayak sezonu açıldı
Uludağ ve Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Tatilciler hafta sonu, otel ve misafirhanelere ait 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. K
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