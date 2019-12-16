Dolar son dakika... Dolar kuru yeni haftaya 5.81 bandında başladı. Geçtiğimiz hafta ABD, ECB ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları yakından takip edildi. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri izleniyor. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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