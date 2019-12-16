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  • 16.12.2019 08:19
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 08:19

da son dakika hareketlilik! 16 Aralık ve ? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

yeni haftaya nasıl başladı? Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen , yoğun veri akışının yaşandığı geçtiğimiz haftayı 5.80 seviyesinde kapatmıştı. Dolar/TL, 16 Aralık Pazartesi gününe 5.8125 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 16 Aralık güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru yeni haftaya 5.81 bandında başladı. Geçtiğimiz hafta ABD, ECB ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları yakından takip edildi. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri izleniyor. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Aralık güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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