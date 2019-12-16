16 Aralık Pazartesi günü piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenlerin merakla araştırdığı konular arasında dolar ve euronun ne kadar olduğu bulunuyor. Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 5,8153'ten tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro fiyatlarını merak eden vatandaşlar piyasalardaki güncel fiyatları araştırıyor. İşte 16 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?