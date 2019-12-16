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  • 16.12.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 17:51

haftanın ilk günü yükseldi! 16 Aralık canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ve ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,76'nın destek olarak izleneceğini söyledi. Peki, 16 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalardaki güncel durum...

Dolar haftanın ilk günü yükseldi! Dolar ve euro ne kadar?

16 Aralık Pazartesi günü piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenlerin merakla araştırdığı konular arasında dolar ve euronun ne kadar olduğu bulunuyor. Geçen hafta 5,76-5,83 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 5,8153'ten tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro fiyatlarını merak eden vatandaşlar piyasalardaki güncel fiyatları araştırıyor. İşte 16 Aralık canlı dolar ve euro alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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