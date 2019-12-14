İstanbul Anadolu yakasının en ucundaki ilçesi olan Tuzla'da gayrimenkul sektörü hareketli bir seyir izliyor. Tuzla'da son 1 yıl içinde konut fiyatlarında yüzde 1.30 düşüş oldu. Gelecek 6 aylık dönemde ise yüzde 0.37 oranında değer artışı bekleniyor. Yıllık ortalamalara bakıldığında Tuzla'da konutta en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Tepeören, Postane, Akfırat, İçmeler ve Mescit. İlçede satılık konutların ortalama brüt alanı 110 metrekare olarak belirlendi. Tuzla'da en düşük ve en yüksek birim metrekare fiyatları 2 bin 170 ile 4 bin 751 lira arasında değişiyor. Bölgede ortalama konut fiyatı ise 330 bin 440 lira, bu konutların yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak ölçüldü.
1+1'LER 204 BİN LİRA
Endeksa'nın verilerine göre; Tuzla'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı seçeneklerde konut tipleri bulunuyor. Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle Tuzla'da 65 metrekarelik 1+1'lerin fiyatı 204 bin 295 lira, geri dönüş süresi ise 21 yıl olarak belirlendi. 96 metrekarelik 2+1'lerin ortalama fiyatı 266 bin 784 lira, geri dönüş süresi ise 26 yıl olarak ölçüldü. 398 bin 320 liralık ortalama değere sahip 3+1'lerin brüt alan 130 metrekare, geri dönüş süresi 28 yıl oldu. Brüt 174 metrekarelik 4+1'lerin ortalama fiyatı 650 bin 586 lira olurken, geri dönüş süresi 29 yıl olarak belirlendi.
KONUT TİPİNE GÖRE
Tuzla'da kiralık konutlara bakıldığında ise ortalama brüt alan 105 metrekare, birim kira ise metrekarede 10,80 lira olarak ölçüldü. Konut tipine göre dağılımda ortalama değerlerle 65 metrekarelik 1+1'lerin kira bedeli 874 lira, 100 metrekarelik 2+1'lerin kirası 980 lira, 130 metrekarelik 3+1'lerin ortalama kira bedeli bin 277 lira ve 180 metrekarelik 4+1 dairelerin kira bedeli ise 2 bin 129 lira oldu.
YAVUZ KARAMAN
1+1'LER 204 BİN LİRA
Endeksa'nın verilerine göre; Tuzla'da 1+1'den 6+1'e kadar farklı seçeneklerde konut tipleri bulunuyor. Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle Tuzla'da 65 metrekarelik 1+1'lerin fiyatı 204 bin 295 lira, geri dönüş süresi ise 21 yıl olarak belirlendi. 96 metrekarelik 2+1'lerin ortalama fiyatı 266 bin 784 lira, geri dönüş süresi ise 26 yıl olarak ölçüldü. 398 bin 320 liralık ortalama değere sahip 3+1'lerin brüt alan 130 metrekare, geri dönüş süresi 28 yıl oldu. Brüt 174 metrekarelik 4+1'lerin ortalama fiyatı 650 bin 586 lira olurken, geri dönüş süresi 29 yıl olarak belirlendi.
KONUT TİPİNE GÖRE
Tuzla'da kiralık konutlara bakıldığında ise ortalama brüt alan 105 metrekare, birim kira ise metrekarede 10,80 lira olarak ölçüldü. Konut tipine göre dağılımda ortalama değerlerle 65 metrekarelik 1+1'lerin kira bedeli 874 lira, 100 metrekarelik 2+1'lerin kirası 980 lira, 130 metrekarelik 3+1'lerin ortalama kira bedeli bin 277 lira ve 180 metrekarelik 4+1 dairelerin kira bedeli ise 2 bin 129 lira oldu.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.