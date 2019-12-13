Kartalkaya sezonu açtı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yeni sezonun açılmasıyla tatilcileri ağırlamaya başladı. Ankara ile İstanbul arasında yer alan Kartalkaya'da bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Merkeze gelen tatilciler, yapay karlamayla kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı pistlerde kayak yapabilecek.
- Ekonomi
- 13.12.2019
- Gazete
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