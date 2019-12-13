Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

156,95

157,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

201,00

201,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

251,11

251,31