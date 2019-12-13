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  • 13.12.2019 08:20
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 08:20

nda son dakika gelişmesi! 13 Aralık yarım, gram, çeyrek, Cumhuriyet, fiyatı

son dakika... Dünkü kapanışta üzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşe geçti. Gram altın 13 Aralık'a 272,73 seviyesinde başladı. Peki, bugün yarım, gram, çeyrek, Cumhuriyet, fiyatı ne kadr? İşte 13 Aralık ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,88 yükselişle 276,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
156,95
157,07

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
201,00
201,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
251,11
251,31

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