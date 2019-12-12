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  • 13.12.2019 07:49
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 07:49

da sert düşüş! 13 Aralık bugün ve , kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları

son dakika... birkaç gündür son 1,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5.80 bandında hareket ediyordu. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yönünü aşağı çevirdi. Merkez Bankası 12 Aralık'taki indirimle birlikte, son dört toplantısında faizleri toplam 12 puan indirimle yüzde 12'ye düşürdü. Peki, 13 Aralık bugün ve , kaç TL oldu?

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4170 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden ayrılarak yönünün aşağı çevirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Aralık güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI


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