Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7628 lira ve en yüksek 5.8113 lirayı gördükten sonra, 5.76 - 5.77 lira aralığında, euro ise en düşük 6.4170 lira ve en yüksek 6.4798 lirayı gördükten sonra, 6.45 – 6.46 lira aralığında işlem gördü. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden ayrılarak yönünün aşağı çevirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Aralık güncel döviz kurları...

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