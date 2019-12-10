Asgari Ücret Tespit Komiyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak. İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman? 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta (bügün) yapacak.

Komisyonda, ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapılması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret merakla beklenirken, 3 formül konuşuluyor.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Üçüncü toplantı 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapılacak. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.