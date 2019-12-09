Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Aralık canlı altın fiyatları...

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