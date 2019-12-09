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  • 10.12.2019 07:39
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 07:39

nda son dakika gelişmesi! 10 Aralık gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar?

son dakika... Altın piyasasında, en düşük 272 bin 500 lira, en yüksek 273 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,07 azalışla 273 bin 100 liradan işlem gördü. 273,70 liradan kapanan , 10 Aralık'a 272,76 seviyesinde başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar? İşte 10 Aralık ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 445,00 lira, Cumhuriyet altını 1.823,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 273,70 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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