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Ticari araca yakıt desteği

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış olduğunu belirterek, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor" dedi

Ticari araca yakıt desteği
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış olduğunu belirterek, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor" dedi. Palandöken, halk otobüsçüsünden dolmuşçusuna, minibüsçüsünden kamyoncusuna ve taksicisine şoför esnafının desteklenmesinin ulaşım fiyatlarını aşağı çekeceğini söyledi.

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