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  • 06.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 17:53

çıktı mı? Kimleri kapsıyor? En son yapılandırma ne zaman oldu?

AK Parti tarafından Meclis'e getirilen vergi düzenlemesi kanun teklifi kabul edildi. Vergi indirimi ve vergi borcu yapılandırma ne zaman yapılacak? ile ilgili gelişmeleri binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlanıyor. 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar çıkarılmıştı. En son Resmi Gazete'de 05/01/2019 tarihinde 7143 sayılı kanun yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyordu. Peki yapılan düzenleme ile vergi cezalarına indirim ne kadar? Vergi borcu affı son dakika haberleri neler? Vergi borcu yapılandırma ne kadar? İşte vergi borcu affı son durum gelişmeleri.

Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Kimleri kapsıyor?

Binlerce vatandaşın beklediği vergi borcu affı için yeni bir gelişme yaşandı. Vergi borcu affı son dakika çıktı mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. 6736, 7020 ve 7143 Yapılandırma hakkı bozulanlar için vergi affı da gündemde. 2020 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yeni bir ekonomi paketi hazırlanıyor. Peki yapılan düzenleme ile vergi cezalarına indirim ne kadar? Vergi borcu affı son dakika haberleri neler? Vergi borcu yapılandırma ne kadar? İşte vergi borcu affı son durum gelişmeleri.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI VAR MI?

Vergi borcu yapılandırmasını kaçıranlar yeni bir vergi borcu yapılandırmasını talep ediyor. Yeni bir vergi borcu yapılandırması olup olmayacağı ise henüz belli değil. 2019 Vergi Affı 2019'da bir vergi affı çıkması durumunda; Borçların gecikme zamları ve cezaları silinecek. Anapara üzerinden peşin ödendiği durumda enflasyon tutarı üzerinden indirim yapılacak.

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