Ucuz gıda için kooperatif AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek.

AK Parti, gıda enflasyonunun önlenmesi için önemli bir yasa teklifi hazırlığına başladı. Teklif kapsamında üretici kooperatifleri baştan sona yenilenecek. Hem üretici hem de tüketicinin kazanacağı yeni bir modele geçilecek. Aracılar aradan çıkacağı için gıda fiyatlarında düşmeler olacak. Gıda spekülatörleri de engellenecek. TÜM MANŞETLER