Sorumluluk devam eder Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Bu yıl oturduğumuz apartmanın yöneticisi seçildim. Eski yöneticinin birçok usulsüz harcamalarını tespit ettim. Fakat kendisini genel kurulda ibra etmiştik. Yapılabilecek bir şey var mı?

Kat Mülkiyeti Yasasının 38'inci maddesine göre, yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olup, aynı yasanın 39'uncu maddesine göre de kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür. Yöneticinin kat malikleri kurulunca ibra edilmiş olması onu, yöneticilik yaptığı dönemde usulsüz yaptığı harcamalar ve zimmetine geçirdiği paralar nedeniyle kat maliklerine verdiği zararlardan dolayı sorumluluktan kurtarmaz.



İsim ve soyisim değişikliği için artık mahkemeye başvurmaya gerek olmadığını okudum. Nüfusumda yazan isim başka, benim kullandığım isim başka. Artık tüm çevremin beni tanıdığı ismimin resmi kayıtlara girmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

Evet artık, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşların Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadları, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebilecek. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL