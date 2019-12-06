Bugünkü
Takvim

İstanbul zirve yaptı

İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken, bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi. 10 ayda İstanbul'a gelen turistler arasında Almanya ilk sırayı aldı.

İstanbul zirve yaptı
İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken, bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi. Kente havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11.9'luk artışla 12 milyon 653 bin 888 olarak gerçekleşirken, deniz yolu ile gelenlerin sayısı ise yüzde 20.1 artışla 36 bin 688 oldu. 10 ayda İstanbul'a gelen turistler arasında Almanya ilk sırayı aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul zirve yaptı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri