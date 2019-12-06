İstanbul zirve yaptı İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken, bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi. 10 ayda İstanbul'a gelen turistler arasında Almanya ilk sırayı aldı.

İstanbul'a bu yılın 10 ayında, 12 milyon 690 bin 576 yabancı turist gelirken, bunun son 5 yılın en yüksek ziyaretçi rakamı olduğu belirtildi. Kente havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 11.9'luk artışla 12 milyon 653 bin 888 olarak gerçekleşirken, deniz yolu ile gelenlerin sayısı ise yüzde 20.1 artışla 36 bin 688 oldu. 10 ayda İstanbul'a gelen turistler arasında Almanya ilk sırayı aldı.