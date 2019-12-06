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Havalimanı’na ’den övgü

Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı , Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team 'su , mimarisi ve atmosferi ile 'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

İstanbul Havalimanı’na SKY Team’den övgü
Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı SKY Team, İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team CEO'su Kristin Colvile, mimarisi ve atmosferi ile İstanbul Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

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