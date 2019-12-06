Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı SKY Team, İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team CEO'su Kristin Colvile, mimarisi ve atmosferi ile İstanbul Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.
- Ekonomi
- 06.12.2019
- Gazete
İstanbul Havalimanı’na SKY Team’den övgü
Yılda 676 milyondan fazla yolcu taşıyan 19 havayolunu bünyesinde bulunduran havayolu ittifakı SKY Team, İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonu açtı. SKY Team CEO'su Kristin Colvile, mimarisi ve atmosferi ile İstanbul Havalimanı'nı 'muhteşem' olarak nitelendirdi.
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