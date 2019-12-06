Engelliye tek tıkla hizmet Engelli mükelleflere, kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı.

Engelli mükelleflere, kendilerine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan faydalanabilmeleri için İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı. Buna göre, sistemde yer alan 'Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi' ve 'Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıt Vergisi İstisna Dilekçesi' hizmetleriyle vergi dairelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlanıyor. Kira geliri elde eden engelli mükelleflere de kolaylık sağlanıyor. Engelliler ayrıca yüzde 40 ve üzeri rapor aldıklarında vergi indiriminde faydalanıp erken emeklilik imkanına da kavuşuyor. Yine ÖTV ve MTV avantajı da bulunuyor.