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İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla UPS tarafından geliştirilen Export Akademi programı hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Export Akademi projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip tecrübe paylaşımında bulunacaklar" diye konuştu.

Dışa açılmak kolaylaşıyor
İhracat potansiyeli taşıyan ve işini uluslararası pazarlarda büyütmek isteyen girişimcilerin, alanında uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanabilmeleri amacıyla UPS tarafından geliştirilen Export Akademi programı hayata geçirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Export Akademi projemiz kapsamında yapacağımız çalışmaları özetlemek gerekirse; her ilimizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan girişimcilerimizi 50-60 kişilik gruplar halinde bir araya getireceğiz. Belki bunları daha sonra 8-10 kişiye düşüreceğiz. İhracatta başarıya ulaşmış girişimcilerimiz ile firma sahiplerimiz gelip tecrübe paylaşımında bulunacaklar" diye konuştu. UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da "Her ildeki KOBİ'lere ulaşmak için yola çıkıyoruz. Amacımız gençleri ve kadınları e-ihracat için cesaretlendirmek" dedi.

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