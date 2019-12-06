Bugünkü
Takvim

227 bin kadına iş fırsatı

2020 yılında sosyal politikalar güçlü projelerle desteklenirken, istihdamı artıracak adımlar sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon euroluk bir proje uygulanacak.

227 bin kadına iş fırsatı
2020 yılında sosyal politikalar güçlü projelerle desteklenirken, istihdamı artıracak adımlar sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon euroluk bir proje uygulanacak. Hükümetin hedefleri arasında 2019'un Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olan işsizliğin, 2022'de yüzde 9.8'a düşürülmesi bulunuyor. Bu doğrultuda, aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan 2020'de en az 227 bin 115 kadının yararlandırılması planlanıyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından Ekim ayı itibarıyla 1.5 milyon kişi yararlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri227 bin kadına iş fırsatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri