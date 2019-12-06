227 bin kadına iş fırsatı 2020 yılında sosyal politikalar güçlü projelerle desteklenirken, istihdamı artıracak adımlar sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon euroluk bir proje uygulanacak.

2020 yılında sosyal politikalar güçlü projelerle desteklenirken, istihdamı artıracak adımlar sürecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon euroluk bir proje uygulanacak. Hükümetin hedefleri arasında 2019'un Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olan işsizliğin, 2022'de yüzde 9.8'a düşürülmesi bulunuyor. Bu doğrultuda, aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan 2020'de en az 227 bin 115 kadının yararlandırılması planlanıyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından Ekim ayı itibarıyla 1.5 milyon kişi yararlandı.