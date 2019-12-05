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JLL Türkiye’de nöbet değişimi

Ticari gayrimenkul alanında finansal ve profesyonel hizmetler veren ve yatırım yönetimi danışmanlığı sunan JLL Türkiye'de, 1 Aralık itibarıyla Tarkan Ander ve Dora Şahintürk Eş CEO ve Eş Ülke Müdürü olarak atandı.

JLL Türkiye’de nöbet değişimi
Ticari gayrimenkul alanında finansal ve profesyonel hizmetler veren ve yatırım yönetimi danışmanlığı sunan JLL Türkiye'de, 1 Aralık itibarıyla Tarkan Ander ve Dora Şahintürk Eş CEO ve Eş Ülke Müdürü olarak atandı. Şirkette yeni yönetim yapılandırmasına geçilerek, 'Paylaşımlı Üst Yönetim' modeli uygulaması başladı. Bu yeni uygulamayla birlikte, Avi Alkaş görevini Ander ve Şahintürk'e devretti. Alkaş, yeni üstlendiği uluslararası sorumlulukların yanı sıra JLL Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürütmeye devam edecek.

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