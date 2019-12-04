Ceyhan’a 10 milyar $

Türkiye Varlık Fonu (TVF), rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF'nin özel sektör veya yabancı sermaye işbirliklerine dayanan petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü. Bu kapsamda, dış ticaret açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak. Fon'un Ceyhan'da kuracağı kompleksin inşasına, 2021'de başlanacak. İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen proje, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim yöntemlerine sahip olacak. 1.5 MİLYAR $ KATKI
Kompleks, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Kompleks, Ceyhan'ın uluslararası enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1.5 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.
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