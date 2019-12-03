2019 Aralık ayı TÜFE kira artış oranı son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE Kasım enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal kira zam oranı olarak uygulanacak. Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Aralık 2019 kira artış oranı ne kadar? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 AÇIKLANDI

Aralık 2019 kira artış oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek.

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