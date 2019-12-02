'ınaçıkladığı(KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkinçalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliyebarış eli uzatacak. Malatya'dan Trabzon'abirçok ilde konuyla ilgili taleple karşılaşangençler için 2020özelinde çalışma yaptıkları söyledi. KYKborçlarına ilişkin yaklaşıkilgilendirenbir paket üzerinde çalışılıyor.