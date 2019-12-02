Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde konuyla ilgili taleple karşılaşan Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıkları söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyar liralık bir paket üzerinde çalışılıyor.
- Ekonomi
- 02.12.2019
- Gazete
Gençlere müjde! KYK borçlarına yapılandırma geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı KYK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışma heyecan yarattı. Faizlerin silinmesi, taksitlerin artırılması seçenekler arasında.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde konuyla ilgili taleple karşılaşan Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıkları söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyar liralık bir paket üzerinde çalışılıyor.
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