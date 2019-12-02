İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.
- Ekonomi
- 02.12.2019
- Gazete
Asgari ücret buluşması! Asgari ücrete yapılacak zam için görüşmeler başlıyor
Net 2 bin 20 lira olan asgari ücrete 1 Ocak’ta yapılacak zam için görüşmeler başlıyor. Türk-İş ‘2 bin 578 liralık yaşam maliyeti’, işveren ‘denge gözetilsin’ diyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.