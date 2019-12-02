, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri;'nın ev sahipliğinde başlayacak.