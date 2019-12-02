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buluşması! Asgari ücrete yapılacak için görüşmeler başlıyor

Net 2 bin 20 lira olan e 1 Ocak’ta yapılacak için görüşmeler başlıyor. Türk-İş ‘2 bin 578 liralık yaşam maliyeti’, işveren ‘denge gözetilsin’ diyor.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

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