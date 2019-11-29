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  • 29.11.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 15:18

Son dakika: 2020 zammında kritik tarih belli oldu

Son dakika haberine göre 2020 yılı zammını görüşmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00'te toplanacağı belirtildi.

Asgari ücret zammında kritik tarih belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

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