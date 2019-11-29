Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu Zirvesi'nde konuştu. işadamlarına çağrıda bulundu: 2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız. Avantajı kaçırmayın. Türkiye emin adımlarla hedefine ilerliyor. Gelin, geç kalmayın.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımcılara seslenerek, "Türkiye'nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek" dedi. Trabzon'da '24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne katılan Bakan Albayrak, şu mesajları verdi:

TÜRKİYE son 1 yılda bütün operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı. Son rakamlar gösteriyor ki son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı.

ATTIĞIMIZ güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019'u birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla geride bırakacağız.

GÜVEN endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor.

TÜRKİYE Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız.

TOBB verilerine göre Ekim'de kurulan şirket sayısında Eylül'e göre yüzde 8.5, geçen yıla göre yüzde 18 artış var. İstihdamda da güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül'de 400 binin üzerinde SGK girişi var, Ekim pozitif devam ediyor, Kasım, Aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. Tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat şekilde ulaşacağını gösteriyor. Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceğiz.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonlular'ın büyük ilgisiyle karşılaştı.