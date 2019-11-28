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markası 'den tasarım faciası! "3-5 giyişten sonra 'ford' olur cort!"

Dünyaca ünlü markası 'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı.

Ne ayaksın Ford
Dünyaca ünlü markası Versace'nin son ürünleri herkesi şaşırttı. Uçuk fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü marka son olarak Amerikan otomobil markası Ford'un logosunu; ayakkabı, sweatshirt ve pantolonlara bastı. Sosyal medya kullanıcıları ise markanın tasarımlarını şu sözlerle tiye aldı:

Şimdi bunu giyenlere fordçu mu diyeceğiz!
Bu nasıl bir tasarım faciasıdır!
3-5 giyişten sonra ford olur cort!



AYAKKABI 8 BİN 250 TL



PANTOLON 7 BİN 950 TL

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