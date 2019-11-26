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  • 26.11.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 11:07

Son dakika: Merkez Bankası'ndan Katar'la ek swap anlaşması

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile yapılan 3 milyar dolarlık swap anlaşmasının 5 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan flaş ek swap anlaşması açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

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