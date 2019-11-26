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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.

Ankara İstanbul 4 saat
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankaraİstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yıl sonunda hizmete gireceğini, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi.

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