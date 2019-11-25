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  • 26.11.2019 07:38
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 07:38

da son dakika hareketliliği! 26 Kasım ve ne kadar? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. S-400 iddiasıyla dünkü işlem gününde 5.75 TL'yi geçen kuru, 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Piyasalarda bugün bir konuşma yapacak Fed Başkanı Powell'ın mesajları, bej kitap ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri takip ediliyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 26 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar kuru dünkü işlem gününde S-400 iddiası sonrası 5.75'i geçti. Dolar kuru 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken bugün konuşma yapacak Fed Başkanı Powell'ın mesajları, bej kitap ve ABD - Çin ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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