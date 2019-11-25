Dolar son dakika... Geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar kuru dünkü işlem gününde S-400 iddiası sonrası 5.75'i geçti. Dolar kuru 26 Kasım'a 5,7403 seviyesinde başladı. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmazken bugün konuşma yapacak Fed Başkanı Powell'ın mesajları, bej kitap ve ABD - Çin ticaret görüşmeleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI