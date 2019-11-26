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  • 26.11.2019 08:21
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 08:21

hareketli! 26 Kasım 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

son dakika... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 269 bin liraya geriledi. Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen altının gram fiyatı dünkü kapanışta 269,10 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek fiyatı ne kadar? İşte 26 Kasım ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 269,10 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Kasım Salı günü gram altın 268,68 liradan alınırken, 268,75 liradan satılıyor.

Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, bilezik gramı fiyatları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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