Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.793,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 269,10 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

26 Kasım Salı günü gram altın 268,68 liradan alınırken, 268,75 liradan satılıyor.